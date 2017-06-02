Актриса Холлэнд Роден («Остаться в живых», «Волчонок) исполнит главную роль в одном из эпизодов антологии ужасов «Знание» от потокового сервиса Amazon. Экранизация популярного хоррор-подкаста Аарона Манке поведает леденящие кровь мистические истории, основанные на реальных исторических событиях, ставших основой городских легенд и мифов о сверхъестественных существах.

Холлэнд Роден воплотит на экране образ огненно-рыжей ирландки Бриджет Клири, жившей в 1895 году в городке Клонмелл. Она была преуспевающей портнихой и торговкой, владелицей швейной машины и вагона-ледника, а потому вскоре стала куда успешнее собственного мужа. Однажды она стала вести себя настолько дерзко и странно, что её муж Майкл Клири, чью роль исполнит Катал Пендред («Рэй Донован»), заподозрил, что это вовсе не Бриджет, а подменыш — подброшенное феями мистическое существо, принявшее облик его жены. Сможет ли Бриджет доказать, что она не ведьма и не монстр, во времена, когда люди охотно в них верили?

Эпизод по сценарию Дэвида Чиу и Патрика Уолла режиссирует Томас Дж. Райт («Светлячок», «Сверхъестественное»). Исполнительными продюсерами первого 10-серийного сезона антологии выступают Аарон Манке, Гейл Энн Хёрд («Ходячие мертвецы»), Бен Силверман, Говард Т. Оуэнс и Бретт-Патрик Дженкинс. Шоураннером числится Глен Морган («Пункт назначения 3»).