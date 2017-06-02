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ИГРЫ
 
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Подробности платного онлайна и адаптер для войсчата Nintendo Switch

Издательство Nintendo наконец-то опубликовало детали своей платной сетевой подписки, которая будет необходима для онлайн-игры на Switch. Вместе с тем фирма Hori представила лицензированный адаптер для войсчата Switch, доходчиво продемонстрировав миру всё великолепие идеи чата и лобби через приложение на отдельном устройстве.

Начнём мы, разумеется, со смешного — с представленной выше картинки. Портативная до боли система предполагает, что звук игры будет доноситься из приставки, общение геймеров — из специального приложения на телефоне, а переходник, в который придётся втыкать оба девайса, всё это совместит и передаст на наушники.

Уже в восхищении? Ну, не забывайте ещё и о том, что за честь использовать все достижения японской инженерии придётся платить. Впрочем, ценник у Nintendo гораздо ниже, чем у конкурентов: всего 20 долларов в год. Более того, издательство пересмотрело оригинальный план, согласно которому подписчикам должны были предоставлять одну бесплатную старенькую игру в месяц, а по истечении 30 дней отбирать её и заменять другой. Вместо этого раскошелившимся пользователям откроют доступ к библиотеке под названием Classic Game Selections, которую будут постепенно пополнять всё новыми старыми играми — причём не простыми, а с добавленной поддержкой онлайна.

Ещё одно изменение касается даты перехода сервиса на платные рельсы: если раньше сетевую игру для Nintendo Switch планировали сделать платной уже осенью, то теперь мрачное будущее сдвинулось на «Где-то в 2018 году». Ну а феерический переходник придётся ждать куда меньше: его выпустят вместе со Splatoon 2 уже этим летом.

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Подкасты
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