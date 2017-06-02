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Need for Speed Payback — дата выхода, детали и трейлер
Обновлено Сегодня в 16:55

Встречайте: Need for Speed Payback. Именно так называется новая часть популярного гоночного франчайза Need for Speed, перезапущенного пару лет назад. В ней авторы совершат очередную попытку превратить игру в зрелищный голливудский блокбастер (сами знаете какой). В центре повествования окажутся не стремящиеся к славе уличные гонщики, а три мстителя, силой своих колёс сражающиеся против держащего весь город картеля Дом.

Официальная дата выхода Need for Speed Payback — 10 ноября. Платформы — PC, PS4 и Xbox One. Но дата выхода у Need for Speed Payback не одна: желающие получить её на три дня раньше могут приобрести дополненное издание, включающее в себя не только ранний доступ, но и набор сюжетных миссий, дополнительные элементы для кастомизации авто, 5-процентный бонус к получаемой репутации и 10-процентную скидку на внутриигровые покупки. А те, кого не устраивает даже такая дата выхода, могут получить доступ к Need for Speed Payback уже 2 ноября через сервис Origin Access. Но только на 10 часов, конечно.

 
 
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Кадры из игры Need for Speed Payback
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