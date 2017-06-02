Задайте вопрос одному из разработчиков Ash of Gods

В воскресенье у подкаста «Ноль кадров в секунду» намечается немного необычный выпуск: в гости к нам заглянет Сергей Бокарев — представитель студии AurumDust, чей вдохновлённый тактической ролевой серией The Banner Saga проект, Ash of Gods, сейчас активно собирает деньги на «Кикстартере».

В связи с этим мы предлагаем вам, дорогие читатели, накидать в тему к данной новости свои вопросы к Сергею, а мы уж постараемся донести до него если не все, то как минимум самые интересные. И выбьем ответы. И ещё о чём-нибудь спросим.

Подкаст будет записан в воскресенье в районе 15 часов, так что сбор вопросов завершится примерно тогда же.