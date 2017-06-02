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Задайте вопрос одному из разработчиков Ash of Gods «Город грехов» Фрэнка Миллера отправляется на телеэкраны КГ играет: Vanquish Второй сезон «Молодого Папы» полностью сменит актёрский состав Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал
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Задайте вопрос одному из разработчиков Ash of Gods

В воскресенье у подкаста «Ноль кадров в секунду» намечается немного необычный выпуск: в гости к нам заглянет Сергей Бокарев — представитель студии AurumDust, чей вдохновлённый тактической ролевой серией The Banner Saga проект, Ash of Gods, сейчас активно собирает деньги на «Кикстартере».

В связи с этим мы предлагаем вам, дорогие читатели, накидать в тему к данной новости свои вопросы к Сергею, а мы уж постараемся донести до него если не все, то как минимум самые интересные. И выбьем ответы. И ещё о чём-нибудь спросим.

Подкаст будет записан в воскресенье в районе 15 часов, так что сбор вопросов завершится примерно тогда же.

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Темы
 
Ash of Gods (Android, iOS, Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 26 маяAsh of Gods — многообещающая российская стратегия на «Кикстартере»
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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