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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Марк-Пол Госселаар зачислен в актёрский состав пилота вампирского триллера «Перерождение» от FOX

После того как FOX закрыл спортивную драму «Подача», исполнитель главной мужской роли Марк-Пол Госселаар перекочевал в другой проект канала — экранизацию популярной вампирской трилогии Джастина Кронина «Перерождение».

История начинается как триллер о правительственном заговоре и перерастает в постапокалиптическую одиссею. События трилогии развиваются на протяжении тысячелетия и сосредоточены на девочке по имени Эми, которой предначертано спасти человечество от нашествия кровожадных вампиров. Госселаар сыграет агента ФБР Брэда Уолгаста, чья задача — доставить обладающую необычными способностями 10-летнюю сироту Эми Беллафонт (Санийя Сидни) в экспериментальную правительственную лабораторию.

Кроме Марка-Пола Госсселаара и Санийи Сидни в пилоте снимутся Дженезис Родригез («Красавцы»), Брайан Хоуи («Изгоняющий дьявола»), Б. Дж. Бритт («Агенты Щ.И.Т.») и Дженнифер Феррин («Ад на колёсах»).

Исполнительным продюсером проекта выступает Ридли Скотт. Сценарной адаптацией занимается Лиз Хелденс («Огни ночной пятницы»). Мэтта Ривза на посту режиссёра пилотного эпизода сменил Маркос Сига («Настоящая кровь»). Производство на контроле у 20th Century Fox TV, Scott Free Productions и 6th & Idaho. Съёмки начнутся в этом месяце в Атланте.

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