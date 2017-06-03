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Первоисточники: www.neogaf.comwww.neogaf.com Прямая ссылка на новость:

Почём Сапковский «Ведьмака» продавал

Давненько мы не писали о пане Сапковском — человеке, чья неприкрытая обида на успех игр серии The Witcher не перестаёт веселить геймеров всего мира. Но теперь мы наконец-то узнали точную цену неприязни.

Около недели назад стало известно, что изначальный контракт на создание игр по «Ведьмаку», заключённый между Анджеем Сапковским и Metropolis Software, принёс писателю лишь 4000 долларов. Но сама по себе эта сумма не представляла особой ценности, ведь в дальнейшем CD Projekt RED продляла лицензию: а ну как им пришлось раскошелиться куда сильнее? Ну... да. В два с лишним раза: второй контракт обогатил папу Геральта на 9500 долларов.

Так что серия игр, продавшаяся по миру миллионными тиражами, принесла Анджею Сапковскому около 13500 долларов. Сам виноват, конечно, но понять лёгкую желчность немудрено.

Впрочем, заканчивается сказка хорошо для всех: CD Projekt Red вошла в число практически безоговорочно любимых геймерами студий, а поднятая ими популярность «Ведьмака» позволила Сапковскому продать права на серию на Netflix. Уж тут-то он с суммой наверняка не прогадал.

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 20 апреляСапковский всё ещё недолюбливает игры по «Ведьмаку» 17 маяNetflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского
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