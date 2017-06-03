Игра Star Citizen побила рекорды краудфандинга

Мы не писали о находящемся в состоянии вечной разработки космоэпике Star Citizen больше полугода. Фанаты проекта, еженедельно получающие от студии Cloud Imperium последние вести с полей, наверняка с готовностью поведали бы вам о мельчайших деталях обновления 3.0, выпуск которого вроде как запланирован на начавшийся месяц. Но мы уже давно потеряли всякую надежду разобраться во внутренностях этого мастодонта и потому пишем только о самых заметных событиях, связанных с разработкой.

Например, о том, что сборы Star Citizen перевалили за 151 миллион долларов (проект, напоминаем, финансируется на деньги игроков). Красивая сумма, симметричная, но примечательна она не этим. Просто отныне Star Citizen находится на первом месте в списке самых прибыльных краудфандингов. Не игр, само собой, — там все рекорды были разбиты в пух и прах давным-давно. Нет, речь о краудфандинге в целом. Остались позади и блокчейн The DAO со 150 миллионами, и Elio Motors со 102 миллионами. Ну а дальнейшие места и вовсе пришлось бы суммировать, чтобы они не терялись на фоне первой тройки, так что ну их.

От всей души поздравляем Криса Робертса. И просим наконец-то доделать Squadron 42. Достал уже.