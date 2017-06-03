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People Can Fly делает игру для Square Enix

Хорошая новость для поклонников адреналиновых шутеров: издательство Square Enix договорилось о создании ААА-экшена со студией People Can Fly, ответственной за Painkiller, Bulletstorm и Gears of War: Judgment. Кто-то скажет, что её послужной список стабильно скатывается всё ближе ко дну, но даже Gears of War: Judgment была настолько бодрой, насколько позволяли рамки серии. К тому же новинка станет первой игрой студии, созданной после освобождения из-под власти Epic Games, так что сейчас есть не слишком большой, но всё-таки шанс на возвращение People Can Fly к величию времён её дебютного проекта.

Увы, больше о творении не известно ровным счётом ничего. Ну, кроме того, что выйдет игра не только на PC, но и на консолях (вы в шоке, правда?) и что представители студии очень рады подвернувшемуся финансированию для своего детища.

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