Фёдор Бондарчук снимет «Притяжение 2» и «Венские каникулы»

Фёдор «Ярд» Бондарчук хорошо отметился на питчинге Фонда Кино.

Во-первых, он попросил 250 млн для «Притяжения 2»; всего на сиквел планируют потратить 645 млн. Интересный факт: первая часть стоила 380 млн и собрала 1,07 млрд. Также создатели распространяли информацию, что производственный бюджет отбился до выхода в отечественный прокат на продаже прав иностранным дистрибьюторам.

Дополнительные средства понадобятся для увеличения размаха. Возвращается вся творческая команда (режиссёр, сценаристы и исполнители главных ролей), ну а самые главные участники — IMAX, ВГТРК и WDSSPR — тоже не пройдут мимо. Будут и китайские продюсеры с китайскими актёрами для повышения сексуальной привлекательности в поднебесном прокате.

Дата выхода «Притяжения 2» — 26 декабря 2019 года. На этот раз кино целится в новогоднюю кассу.

Также Фёдор стал главным постановщиком фильма «Венские каникулы» от «Нон-Стоп Продакшн» — компании Александра Роднянского.

В основе ленты — сценарий Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского, это история о трёх беглецах из немецкого концлагеря. Троица почти анекдотичной национальности — русский, немец и француз. Ещё они угоняют секретный американский самолёт (не спрашивайте).

Роднянский верит, что «Венские каникулы» могут вырваться из рамок нашего проката и дотянуться до международного зрителя. Поэтому удовольствие это недешёвое, бюджет постановки — 750 млн (у Фонда просят 200 млн безвозвратных денег и 50 млн возвратных). Премьера точно не произойдёт раньше 2018 года (и состоится рядом с каким-нибудь праздником). Старинные приятели продюсера — IMAX, ВГТРК и WDSSPR — могут зайти на огонёк.