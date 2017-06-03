 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Задайте вопрос одному из разработчиков Ash of Gods Новости аниме — лучшее за неделю Впечатления: демоверсия Fear Effect Sedna Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи» Анонсирована новая официальная игра про Диззи — её делают русские разработчики
4
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Фёдор Бондарчук снимет «Притяжение 2» и «Венские каникулы»

Фёдор «Ярд» Бондарчук хорошо отметился на питчинге Фонда Кино.

Во-первых, он попросил 250 млн для «Притяжения 2»; всего на сиквел планируют потратить 645 млн. Интересный факт: первая часть стоила 380 млн и собрала 1,07 млрд. Также создатели распространяли информацию, что производственный бюджет отбился до выхода в отечественный прокат на продаже прав иностранным дистрибьюторам.

Дополнительные средства понадобятся для увеличения размаха. Возвращается вся творческая команда (режиссёр, сценаристы и исполнители главных ролей), ну а самые главные участники — IMAX, ВГТРК и WDSSPR — тоже не пройдут мимо. Будут и китайские продюсеры с китайскими актёрами для повышения сексуальной привлекательности в поднебесном прокате.

Дата выхода «Притяжения 2» — 26 декабря 2019 года. На этот раз кино целится в новогоднюю кассу.

Также Фёдор стал главным постановщиком фильма «Венские каникулы» от «Нон-Стоп Продакшн» — компании Александра Роднянского.

В основе ленты — сценарий Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского, это история о трёх беглецах из немецкого концлагеря. Троица почти анекдотичной национальности — русский, немец и француз. Ещё они угоняют секретный американский самолёт (не спрашивайте).

Роднянский верит, что «Венские каникулы» могут вырваться из рамок нашего проката и дотянуться до международного зрителя. Поэтому удовольствие это недешёвое, бюджет постановки — 750 млн (у Фонда просят 200 млн безвозвратных денег и 50 млн возвратных). Премьера точно не произойдёт раньше 2018 года (и состоится рядом с каким-нибудь праздником). Старинные приятели продюсера — IMAX, ВГТРК и WDSSPR — могут зайти на огонёк.

4 Обсудить
Темы
 
Притяжение 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
«Невеста» — финальный трейлер
 
Сериалы Трейлер сериала «Час пик»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 213: Экранизации видеоигр
 
Игры Трейлер игры Detroit: Become Human с выставки E3-2016
 
Аниме ЕВА-110
 
В «Людях-Икс: Апокалипсисе» будет самый длинный апокалипсис
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика