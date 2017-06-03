Том Круз раскрыл официальное название «Топ Гана 2»

Том Круз через Access Hollywood анонсировал название продолжения «Топ Гана» — «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick). Мэверик, разумеется, — позывной его персонажа, военного лётчика Пита Митчелла (стыдно не знать), и отражение характера: бунтарь, сорвиголова и яростный гетеросексуал.

Круз обещает сохранить тон оригинала — это будет «соревновательное» кино. Стилистически ничего не изменится. Пилоты вернутся. Жажда скорости обострится. Будут большие и быстрые машины.

Продюсер Джерри Брукхаймер намекал, что сюжет сиквела расскажет о том, как пилоты испытывают нешуточный дискомфорт из-за засилья дронов. Собственно, вот и он — соревновательный элемент.

Главным претендентом на режиссуру числится Джозефа Косински, постановщик «Обливиона». Съёмки стартуют в 2018 году сразу после того, как Том исполнит шестое невыполнимое задание.