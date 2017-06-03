 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Почём Сапковский «Ведьмака» продавал «Твоё имя» Макото Синкая осенью выйдет в российский прокат Новые сериалы 29 мая — 4 июня Впечатления: демоверсия Fear Effect Sedna Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре
1
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Том Круз раскрыл официальное название «Топ Гана 2»

Том Круз через Access Hollywood анонсировал название продолжения «Топ Гана» — «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick). Мэверик, разумеется, — позывной его персонажа, военного лётчика Пита Митчелла (стыдно не знать), и отражение характера: бунтарь, сорвиголова и яростный гетеросексуал.

Круз обещает сохранить тон оригинала — это будет «соревновательное» кино. Стилистически ничего не изменится. Пилоты вернутся. Жажда скорости обострится. Будут большие и быстрые машины.

Продюсер Джерри Брукхаймер намекал, что сюжет сиквела расскажет о том, как пилоты испытывают нешуточный дискомфорт из-за засилья дронов. Собственно, вот и он — соревновательный элемент.

Главным претендентом на режиссуру числится Джозефа Косински, постановщик «Обливиона». Съёмки стартуют в 2018 году сразу после того, как Том исполнит шестое невыполнимое задание.

1 Обсудить
Темы
 
Топ Ган: Мэверик
 24 маяСъёмки «Топ Гана 2» могут начаться в следующем году 28 января 2016 годаДжерри Брукхаймер встретился с Томом Крузом по поводу «Топ Гана 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Съёмки «Топ Гана 2» могут начаться в следующем году
 
Джерри Брукхаймер встретился с Томом Крузом по поводу «Топ Гана 2»

Тоже интересно

 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 141: Шляпа-расист
 
Лазер-шоу «Три дебила» — Лучшее. Выпуски 1–3
 
«Призрак в доспехах» — второй отрывок
 
«Спектральный анализ» — трейлер
 
Вся правда о Сорвиголове
 
Второй трейлер и международный трейлер фильма «Багровый пик»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика