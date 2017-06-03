 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новые сериалы 29 мая — 4 июня Новости аниме — лучшее за неделю Объявлена дата выхода Far Cry 5 HBO продлил на пятый сезон «Кремниевую долину» и на седьмой сезон — «Вице-президента» Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре
11
КИНО
 
Первоисточник: www.kommersant.ru Прямая ссылка на новость:

Россия и Индия начнут снимать совместные фильмы

Танцуйте и пойте — премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил соглашение, после которого Россия и Индия начнут снимать совместные фильмы.

Правительство сообщает:

Подписание соглашения позволит расширить прокатные возможности фильмов российско-индийского производства, будет способствовать развитию российского кинопроизводства, укреплению культурных связей между Россией и Индией.

Надеемся, иностранцев предупредили, что мы собираемся изымать оброк на прокат в размере 5 млн рублей.

Соглашение прописывает важнейший момент, какие критерии определяют авторские права на фильм, снятый двумя странами. Всё просто: кто больше закинул денег, того и тапки. Если финансирование будет в равных долях, то финальный продукт представят, как произведение режиссёра.

Соглашения о совместном производстве фильмов Россия заключила также с Канадой, Италией, Болгарией и Германией. Скоро на нас обрушится лавина хороших фильмов, но это ни фига не точно. Хотя мы не исключаем, что в каких-нибудь новых «Ёлках» появятся индийские персонажи.

11 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 87: Доктор Кто и овцы
 
Кадры и постер фильма «Люди-Икс: Апокалипсис»
 
«Перебежчики» между Marvel и DC
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 159: Советы Хана Соло
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 95: Морковь и палка
 
Обиженный Человек-Паук: Студийные бяки
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика