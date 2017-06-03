Танцуйте и пойте — премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил соглашение, после которого Россия и Индия начнут снимать совместные фильмы.

Правительство сообщает:

Подписание соглашения позволит расширить прокатные возможности фильмов российско-индийского производства, будет способствовать развитию российского кинопроизводства, укреплению культурных связей между Россией и Индией.

Надеемся, иностранцев предупредили, что мы собираемся изымать оброк на прокат в размере 5 млн рублей.

Соглашение прописывает важнейший момент, какие критерии определяют авторские права на фильм, снятый двумя странами. Всё просто: кто больше закинул денег, того и тапки. Если финансирование будет в равных долях, то финальный продукт представят, как произведение режиссёра.

Соглашения о совместном производстве фильмов Россия заключила также с Канадой, Италией, Болгарией и Германией. Скоро на нас обрушится лавина хороших фильмов, но это ни фига не точно. Хотя мы не исключаем, что в каких-нибудь новых «Ёлках» появятся индийские персонажи.