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«О чём говорят мужчины. Продолжение» выйдет в феврале 2018-го

Компании «СТВ» и «Стрела» объединили свои усилия, чтобы произвести на свет очередную комедию от «Квартета И».

«О чём говорят мужчины. Продолжение» выйдет в прокат уже в феврале 2018 года и по задумке должна принести своим создателям по меньшей мере 500 млн рублей при бюджете в 100 млн. Первая часть трилогии стоила порядка 60 млн и заработала 358 млн, вторая при бюджете в 90 млн смогла собрать уже 565 млн. То есть в целом у триквела нормальная, правильная арифметика.

На этот раз нелёгкая заносит четырёх главных героев в поезд из Москвы в Санкт-Петербург, где происходят «жизненно-важные и такие бесценные события, которые приносят им опыт и чуточку веры в себя и своих друзей». Надеемся, на этот раз дело обойдётся без социально-политических высказываний, которые получаются у «Квартета И» лишь в «Дне выборов», а в «Мужчинах» превращаются в нытьё.

Сценария для триквела напишут Леонид Барац и Сергей Петрейков, которые работали и над первыми двумя фильмами. А вот режиссёр сменился — вместо Дмитрия Дьяченко снимать «О чём говорят мужчины. Продолжение» будет Флюза Фархшатова (сериал «Сердцеедки», который никто из вас всё равно не смотрел). Это, конечно, обидно.

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О чём говорят мужчины. Продолжение
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