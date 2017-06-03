Мини-сериал по роману Марии Семпл «Сегодня будет по-другому» отправляется на HBO

Кабельный канал HBO взял под своё могучее крыло очередной многообещающий проект. На сей раз повезло драмеди «Сегодня будет по-другому» по одноимённому роману-бестселлеру американской писательницы и сценаристки Марии Семпл. Главную роль в сериале исполнит обладательница премии «Оскар» Джулия Робертс.

В центре истории — Элеонор Флуд, которая однажды решает стать на путь самосовершенствования и переделать кучу дел, до которых раньше не доходили руки. Но её плану мешают воплотиться в жизнь непредвиденные обстоятельства в виде симулирующего болезнь сына, неверного мужа и бывшего коллеги, очень не вовремя опубликовавшего изобличительные мемуары.

Адаптацией романа займётся сама Мария Семпл, в чьём послужном списке уже есть такие телесериалы, как «Замедленное развитие» и «Без ума от тебя». В исполнительных продюсерах помимо Робертс и Семпл числятся Сью Нигл и Меган Эллисон. Производством займётся Annapurna Television. Дата премьеры пока не назначена.