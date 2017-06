Nintendo против Apple: война за запчасти

Nintendo продолжает утверждать, что в планах компании на год числится лишь 10 миллионов выпущенных Switch, но если верить Financial Times, то это плохая мина при излишне хорошей игре. Дескать, на самом деле Nintendo пытается напечатать и распространить аж 18 миллионов приставок, потому что иначе сезон праздничных распродаж грозит перерасти в настоящую бойню. А PR-отдел Nintendo, думается, не радует перспектива объяснять публике, почему по магазинам США прошла волна ритуальных убийств, совершённых с характерными криками «It’s-a my Switch!» и «Your Nintendo is in another Castle».

Но светлым планам издателя по спасению покупателей ставит палки в колёса ругая корпорация добра: Apple. Им тоже надо беспокоиться о сохранности своих покупателей и держать производство свежих телефонов на должном уровне, но вот беда: у Switch и iPhone совпадают некоторые запчасти. Основным полем сражения является флэш-память типа NAND, которую производит Toshiba: японский гигант, даром что живёт за счёт продаж этой самой памяти, банально не справляется с огромным спросом и не ожидает изменения ситуации как минимум до конца года.

С нетерпением ждём эскалации конфликта, когда наёмники противоборствующих фирм начнут пробираться на заводы к конкурентам и выламывать память из их телефонов/консолей.