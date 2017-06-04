Новости ретро-игр — лучшее за неделю

- Рецензия на игру Momodora: Reverie Under the Moonlight — первая рецензия на «Идеальном пикселе»!
- Открылся обновлённый сайт ZX Spectrum Next — документация по расширенным возможностями компьютера, новости про эксклюзивные игры, форум и много чего ещё.
- Возвращение Habitat — прародительницы MMORPG — именно эта игра легла в основу чата Mutiny из сериала «Остановись и гори».
- Zelda ZX — новый ремейк The Legend of Zelda для ZX Spectrum? — даже два ремейка по цене одного.
- 15 классических игр от SNK продаются в GOG со скидками до 75% — Metal Slug, The King of Fighters, Blazing Star и другие шедевры.
- Multipaint Metal Edition — новая версия мультиплатформенного графического редактора — работает на Windows, macOS и Linux, поддерживается графика ZX Spectrum, Commodore 64, MSX и Amstrad CPC.
- Microsoft случайно анонсировала SNES Classic Edition? — случайный анонс или очередные слухи?
- Circuitry — аркада про спасение данных от Бродячих Подпрограмм на ZX Spectrum — очередной клон Manic Miner и Jet Set Willy.
- Вышел диск с 33 играми на MSX BASIC — сделаны школьником, но всё равно любопытно.
- Dungeon in a Bottle — платформер, созданный за 72 часа — сведёт с ума любого, у кого плохо получаются прыжки от стен.