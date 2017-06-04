Новые сериалы 5–11 июня

Сезон 2

USA Network

Это драматическая история Терезы Мендозы. Её бойфренд, занимавшийся наркобизнесом, был убит в Мексике, что заставило девушку пуститься в бега и искать убежища в Америке. Там судьба сталкивает героиню с человеком из её прошлого и, объединив с ним свои усилия, Тереза надеется добраться до того, кто угрожает ей расправой. Учась премудростям наркоторговли, умению мыслить стратегически и ещё куче всяких полезных в данных обстоятельствах вещей, она, в конце концов, сама становится главой того картеля, в который был втянут её почивший парень и его убийца