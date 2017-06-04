Новые сериалы 5–11 июня

Вторая неделя июня припасла для любителей сериалов всего одну премьеру — криминальную комедию «Когти».Остальные возвращающиеся в эфир проекты зрителям уже знакомы.
Понедельник, 5 июня
драма, научная фантастика
В ролях Эмма Ишта, Кайл Харрис, Сола Бэмис, Росс Курт Ле, Эллисон Скальотти, Камерон Бриттон
Создатель Джефф Шехтер
Главная героиня Кирстен соглашается поучаствовать в секретной правительственной программе, которая помогает раскрывать преступления посредством «сшивания» сознания агента с сознанием недавно умершего человека. «Сшивание» производится, чтобы вытаскивать из памяти покойников нужную информацию.
боевик, детектив, криминал
В ролях Бенджамин Маккензи, Шон Пертви, Робин Тейлор, Забрина Гевара, Эрин Ричардс, Джада Пинкетт-Смит
Создатель Бруно Хеллер
Третий сезон сериала завершится сдвоенным эпизодом Destiny Calling/Heavydirtysoul. В мае канал FOX продлил проект на четвёртый сезон.
триллер, мистика
В ролях Патрик Фьюджит, Калли Брук Макклинси, Мадлен Макгроу, Филип Гленистер, Ренн Шмидт, Рег Э. Кэти
Создатель Роберт Киркман
Десятый эпизод под названием To the Sea станет заключительным для второго сезона мистического триллера. Канал Cinemax пока не решил, что делать с сериалом дальше.
Четверг, 8 июня
драма, криминал
В ролях Элис Брага, Питер Гадиот, Хоаким де Алмейда, Джастина Махадо, Марк Консуэлос, Хемки Мадера
Создатель М. А. Фортин, Джошуа Джон Миллер
Это драматическая история Терезы Мендозы. Её бойфренд, занимавшийся наркобизнесом, был убит в Мексике, что заставило девушку пуститься в бега и искать убежища в Америке. Там судьба сталкивает героиню с человеком из её прошлого и, объединив с ним свои усилия, Тереза надеется добраться до того, кто угрожает ей расправой. Учась премудростям наркоторговли, умению мыслить стратегически и ещё куче всяких полезных в данных обстоятельствах вещей, она, в конце концов, сама становится главой того картеля, в который был втянут её почивший парень и его убийца
Пятница, 9 июня
драма, научная фантастика
В ролях Марк Бендавид, Мелисса О’Нил, Энтони Лемке, Алекс Маллари мл., Джоделль Ферланд, Роджер Р. Кросс
Создатель Джозеф Маллоцци, Пол Малли
Экипаж космического корабля приходит в себя после продолжительного сна. Ни один из героев не может вспомнить, кто они такие и как попали на борт судна. Им не остаётся ничего другого, как приспосабливаться друг к другу в попытке выжить и узнать, что на самом деле произошло. По ходу долгого и нелёгкого путешествия в поисках ответов на многочисленные вопросы команде придётся натерпеться всякого, начиная от внешних угроз и заканчивая внутренними конфликтами.
комедия, драма
В ролях Тейлор Шиллинг, Лора Препон, Майкл Джей Харни, Мишель Хёрст, Кейт Малгрю, Джейсон Биггс
Создатель Дженджи Коэн
В центре сюжета — Пайпер Чепман, молодая женщина из благополучной семьи в Нью-Йорке. Пайпер сажают в женскую тюрьму на 15 месяцев за пособничество её бывшей возлюбленной Алекс Воуз, которая занималась контрабандой наркотиков. В тюрьме Пайпер знакомится с интересными женщинами трудной судьбы и встречает свою бывшую девушку, которая также отбывает наказание.
драма, мистика, боевик
В ролях Мелани Скрофано, Кэтерин Баррелл, Тим Розон, Шамир Андерсон, Грег Лосон, Анна Куик
Создатель Эмили Андрас
Сюжет выдержан в духе современного вестерна с густой примесью мистики. Главная героиня Вайнона — любительница виски и правнучка одного из героев времён освоения Дикого Запада Уайетта Эрпа — занята тем, что отыскивает и карает именем закона всяких демонов и прочих потусторонних сущностей. В этом ей помогают её собственные уникальные способности и поисковая команда.
Суббота, 10 июня
боевик, научная фантастика, триллер
В ролях Татьяна Маслани, Джордан Джаварис, Мария Дойл Кеннеди, Дилан Брюс, Кевин Ханчард, Скайлер Уэкслер
Создатель Грэм Мэнсон, Джон Фоусет
Сара Мэннинг становится свидетельницей самоубийства, после чего присваивает себе личность погибшей женщины, выдавая себя за неё в надежде обчистить её банковский счёт и решить тем самым все свои проблемы. Однако данные события приводят Сару к ещё большим проблемам, первой из которых является то, что погибшая женщина и Сара невероятно похожи друг на друга.
драма, вестерн
В ролях Пирс Броснан, Занн МаКларнон, Татанка Минс, Паола Нуньес, Элизабет Фрэнсис, Алексис Уэст
Создатель Филипп Мейер, Ли Шипмен, Брайан Макгриви
Первый сезон драмы с Пирсом Броснаном завершит десятая серия под заголовком Scalps. Кабельный канал AMC продлил сериал на второй сезон.
Воскресенье, 11 июня
драма, комедия, криминал
В ролях Нинси Нэш, Кэрри Престон, Нарольд Перрино, Джуди Рейес, Дженнифер Лион, Карруче Тран
Создатель Элиот Лоуренс
Сюжет рассказывает о нескольких работницах маникюрного салона в Южной Флориде, решивших потеснить представителей противоположного пола в традиционно мужском мире организованной преступности.
драма
В ролях Эйдан Тёрнер, Элинор Томлинсон, Хейда Рид, Кайл Соллер, Руби Бенталл, Джек Фартинг
Создатель Дэбби Хорсфилд
Вернувшись в родной город с поля боя, британский офицер Росс Полдарк оказывается в бедственном положении. Он узнаёт, что его считали погибшим, и поэтому всё его состояние после смерти отца досталось корыстолюбивому дяде. Фамильные рудники попали в руки к местному беспринципному барону, а дом превратился в руины. Помимо всего этого Росс выясняет, что его невеста готовится к свадьбе с его кузеном.