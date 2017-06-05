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Обсуждение презентации Apple на WWDC17 в прямом эфире

Несколько раз в год отдельные представители Всеяредакции бросают все свои дела и садятся смотреть презентацию Apple — вне зависимости от времени суток, формата и презентуемых на ней штуковин. Потому что традиции, айфон, айпад, макбук, макось и прочее эпплоёбство. И почему-то лишь в этом году мы решили — чего зря добру пропадать? Почему бы не постримить наше обсуждение для дорогих читателей?

Сказано — сделано: сегодня в 20:00 по московскому времени мы начнём стримить обсуждение презентации Apple на WWDC17. Предполагается, что на неё покажут iOS 11, macOS 10.13, watchOS 4, tvOS 11 (это всё-таки преимущественно конференция для разработчиков), а также какое-нибудь железно вроде новых «Макбуков» и Siri Speaker. В общем, там видно будет.

Принимать участие в обсуждении будут Михаил Судаков, Евгений Ковалёв (он тоже когда-то работал на КГ) и Юрий Лущинский. Присоединяйтесь к нам на YouTube, поддерживайте меткими комментариями и щедрыми донатами.

До встречи на презентации Apple!

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