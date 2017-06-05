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«Контра» — постеры

Дорогой читатель koolnew прислал нам пяток постеров экранизации игры «Контра»:

Постеры фильма «Контра» Постеры фильма «Контра» Постеры фильма «Контра» Постеры фильма «Контра» Постеры фильма «Контра»
21 Обсудить
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Галерея Контра
 
koolnew
Лучший комментарий
+34

Это всё слоганы героев. Слоган с китайского перевести на адекватный язык не просто, я напишу примерный перевод с чинглиша, который мне прислали китайцы, а вы уж адаптируйте, если нужно:
1. Пуля - мой язык, а пистолет - мое отношение(?) attitude
2. Only heavy training only light flip
3. Дружба крепче чем железо (или типа того))
4. Классика не может быть скопирована, но может быть обновлена
5. Halo left to the past with the bloody old love (надеюсь это о любви к кровище, а не друг другу)

Это как приколы с попыткой китайцев перевести китайские надписи на русский, но как сумел.
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