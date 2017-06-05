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«Чудо-женщина» – рейтинг и оценки критиков

«Чудо-женщина» – ещё один пример, когда оценки русскоязычных критиков сильно отличаются от отзывов западных коллег. Рейтинг супергеройского экшена у нас– 69% (и 93% на Rotten Tomatoes).

По всей видимости, сказывается разное отношение к феминизму в развитых капиталистических странах и в СНГ. Уж очень наши зарубежные друзья боятся переусердствовать с критикой фильма про женского супергероя от женщины же режиссёра. Поэтому картине прощают сумбурную финальную битву, не лучшего злодея и другие мелкие грешки.

С другой стороны, все отмечают прекрасную Галь Гадот, уместный юмор (DC нужно было стать Marvel, да) и правильную простоту сюжета – особенно после неоднозначных (в том числе и из-за монтажа) предшественников по киновселенной DC.

А вот «Спасателей Малибу» (44%) по обе стороны Атлантики практически все нарекли говном – вероятно, от этой удивительной скучной комедии ждали несколько большего.

Ещё в прокате лауреат Каннского кинофестиваля «Нелюбовь» Звягинцева (83%) – у картин подобного формата, впрочем, всё и так обычно хорошо с отзывами критиков и плохо с вниманием широкой аудитории.

Подробнее оценки критиков фильма «Чудо-женщина» и других актуальных новинок проката можете посмотреть по ссылкам ниже:

И ещё самое время вспомнить как там дела у DCU:

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