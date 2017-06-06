Sony об успехах PlayStation VR, PS4 Pro и Horizon: Zero Dawn

Были времена, когда конференции на E3 проводились не столько для игроков, сколько для партнёров, а потому на каждый анонс приходилось несколько минут рассказов о прибыльности приставок и сервисов. Теперь это изменилось — та же Sony начала транслировать свои презентации не только на домашние экраны, но и в кинотеатры, до того зрелищным шоу стали лучшие из конференций игровых издателей. Но хвалиться продажами тоже надо. И Sony решила сделать это за несколько дней до E3.

Во-первых, было объявлено, что PlayStation VR разошлась тиражом свыше миллиона копий. Система до сих пор пользуется большим спросом, чем издатель рассчитывал, а потому частично на цифру повлияла банальная нехватка произведённых шлемов.

Во-вторых, с момента выпуска PS4 Pro на каждые четыре проданных PS4 приходится одна прокачанная консоль. Что опять же куда лучше, чем ожидали в Sony — система должна была стать довольно нишевым вариантом для хардкорных геймеров и владельцев 4K-телевизоров, однако ж нате вам. И да, PS4 Pro тоже продавалась бы лучше, будь у Sony достаточно произведённых консолей.

И, наконец, стало известно, что блокбастер Horizon: Zero Dawn разошёлся тиражом в 3,4 миллиона.