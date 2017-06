Сбитый лётчик Джейк Джилленхол в новом фильме про Вторую мировую

Ещё один голливудский актёр захотел принять участие во Второй мировой. Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Левша») спродюсирует фильм The Lost Airman и исполнит в нём главную роль.

Кино — экранизация книги Сета Мейеровица The Lost Airman: A True Story Of Escape From Nazi-Occupied France.

Джилленхол сыграет Артура Мейеровица — американского стрелка на борту бомбардировщика B-24, которого сбивают над Францией в 1943 году. Ныкаясь во французских деревеньках, протагонист знакомится с Марселем Тальяндье — основателем легендарной группы сопротивления «Моранж», который помогает Мейеровицу скрываться от гестапо. Спустя полгода увлекательной игры в прятки Мейеровиц окончательно покидает неприветливую Европу с помощью изобретательного плана побега. В спасении главного героя также принимает участие один из самых прославленных военных лётчиков Великобритании — Р. Ф. В. Кливер.

Права на первоисточник ушли Amazon Studios, там уже начали искать сценариста и режиссёра.