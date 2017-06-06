Apple повернулась к геймерам лицом

Каждый шаг Apple навстречу геймерам — праздник. Слабо верится, что платформодержатель, который об играх и думать не хотел до тех пор, пока те не поработили App Store, займётся созданием собственных эксклюзивов, но вчерашняя презентация Apple на WWDC показала, что фирма всерьёз задумалась хотя бы о заманивании на macOS мультиплатформы.

Помочь в этом призваны несколько вещей. Во-первых, смена морально устаревшего API Metal на Metal 2, которая позволит на порядок ускорить передачу команд графическому процессору. Во-вторых, поддержка внешних графических карт — функция, с которой PC-геймеры смогут предаваться своему любимому хобби (прокачке «железа») даже при переходе на Mac. В-третьих, поддержка HTC Vive и, потенциально, других VR-шлемов. Да и смена версии операционки с Sierra на High Sierra, в рамках которой macOS перейдёт на новую, более скоростную и защищённую файловую систему APFS (Apple File System), играм явно пойдёт на пользу.

Пожалуй, заодно стоит упомянуть iMac Pro — новый могучий компьютер от Apple, на борту которого 5K-дисплей, процессор Xeon с доходящим до 18 числом ядер и мощностью до 22 терафлопсов, новенькая карта Radeon Pro Vega и до 16 ГБ скоростной памяти. Но вот он, будем откровенны, явно не рассчитан на геймеров, и дело тут не в названии, а в цене: мало кто захочет платить от $ 5000 за право погонять какой-нибудь Star Wars Battlefront II на максимальных настройках.

Само собой, потребуется какое-то время, чтобы нововведения дали свои плоды. Полноценный релиз High Sierra запланирован лишь на осень, а внешние видеокарты для Mac не ожидаются раньше весны 2018 года. Ну да ничего, потерпим.