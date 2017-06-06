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Началась летняя распродажа в GOG

Летняя распродажа в Steam, как известно, начнётся 22 июня. И есть подозрение, что на время её проведения геймеры попросту забудут о существовании каких-то других магазинов по продаже цифровых копий игр. Так что же делать их владельцам? Работать на опережение, само собой!

Вот и в GOG началась масштабная летняя распродажа, куда вошли больше 1500 игр и скидки, доходящие до 90% (изредка, само собой). Плюс за первую покупку выдают бесплатную копию Rebel Galaxy, так что если вы давно заглядывались, скажем, на коллекцию Wing Commander, то сейчас самое время добавить-таки её в свою ретро-коллекцию.

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 14 маяДата летней распродажи в Steam
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