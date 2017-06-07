Самое продаваемое аниме за 29 мая — 4 июня

С новинками вновь негусто, что позволило возглавить рейтинг шестому тому «Бессмыслицы» с 12 593 (−108) дисками. А за ней «Юрий на льду» продолжает ломиться к вершинам топов не недельных, а по меньшей мере годовых — 11 423 за вторую неделю, 74 982 всего. «Фантазия Гранблю» тоже показывает неплохую вторую неделю, даже лучше, чем у первого тома: 4 587, а в сумме 36 228 экземпляров.

Фанатам «Благослови этот чудесный мир! 2» можно выдохнуть: успешная вторая неделя показывает, что скатывания к совсем уж сомнительным цифрам к концу сезона не произойдёт — ещё 2 054 диска, и в активе третьего тома теперь 8 701 (−300).

А вот с «Бродячими псами литературы» примерно это и случилось: 3 374 копии для финального тома при средних продажах в 4 827 и старте с 8 428. Под конец сериал сильно сдал, хотя даже при этом его показатели остались приемлемыми.

Вышли последние тома «Кейдзо» и «Кувыркашек», и итоги продаж, мягко говоря, разочаровывают: 883 и 787 копий в среднем за сезон.

«Беззвучный голос» явно никуда из топа не собирается: 4 030 дисков на третьей неделе и 46 747 всего.

И немного о предшествующей неделе:

Третьи тома зимних сериалов уверенно падают: и «Фуука» — 1 640 (−103) и «Беседы с девушками-монстрами» — 1 339 (−122). Наибольшую стабильность в этом отношении демонстрирует «Месть Масамуне-куна» — 655 (−224).

Многие осенние аниме уже завершают продажи: «Бей в кровь 2» закончило с 8 681 диском для четвёртого тома, а в среднем 9 190 — неплохо и само по себе (в полтора раза лучше первого сезона), и в плане динамики по томам.

Чего не скажешь о «www.работе»: седьмой том разошёлся тиражом в 1 924 диска, да и среднесезонный результат так себе — 2 707. А начиналось-то всё неплохо — с 6 417 копий для первого тома. «Рабочая» линейка A1 падает от сезона к сезону: 17 695 копий в среднем для первого, 12 872 для второго, 4 713 для третьего. Конечно, «www.работа» скорее ответвление серии, чем полноценное продолжение, но всё равно цифры стали уж слишком низкими.

Последний том «Изетты: Последней ведьмы» разошёлся в количестве 1 873 копий; средние продажи по сериалу — 2 113. Явно не те цифры, которых ждали от «Изетты» перед выходом. Но это ещё ничего по сравнению с результатами аутсайдеров сезона: «Пинг-понг и девушки» — 657 копий у последнего тома и 1 130 в среднем, «Мир удона Поко» — 256 и 707, «Девчачий номер» — 436 и 622.