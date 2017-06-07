Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 230: Сын Годзиллы

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Содержание
|00:01:30 —
|Трейлеры: «Счастливчик Логан», «Салют-7»
|00:05:50 —
|Прокатное удостоверение за 5 млн рублей
|00:20:38 —
|«Оатс» — тизер короткометражки Нила Бломкампа
|00:22:32 —
|«Годзиллу против Конга» режиссирует Адам Вингард
|00:28:40 —
|Трейлер фильма «Между нами горы»
|00:30:13 —
|Самая вкусная шаверма
|00:31:23 —
|Студии Universal и Warner Bros. не поделили «Тёмную вселенную»
|00:35:02 —
|Отрывок из «Взрывной блондинки»
|00:35:29 —
|Скромный сиквел «Грани будущего»
|00:37:35 —
|Джеймс Кэмерон не парится на счёт сиквелов «Аватара»
|00:40:01 —
|Требования к кастингу «Аладдина»
|00:43:17 —
|Трейлер «Убийства в „Восточном экспрессе“»
|00:45:58 —
|«Джон Уик 3» официально
|00:47:28 —
|«Тупые шутки» от Юры
|00:49:20 —
|Питчинг кинокомпаний-лидеров в Фонде кино
|01:24:50 —
|«Топ Ган 2» получил подзаголовок «Мэверик»
|01:25:26 —
|Совместное кинопроизводство России и Индии
|01:27:48 —
|Кассовые сборы «Чудо-женщины»
|01:29:22 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:43:54 —
|Евгений о «Спасателях Малибу» (со спойлерами)
|01:53:20 —
|«Чудо-женщина» (обсуждение со спойлерами)
|02:06:45 —
|Благодарим наших спонсоров
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