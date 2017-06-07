Злодейка из «Мумии» сыграет в экранизации Рэя Брэдбери

София Бутелла («Мумия») получила предложение сняться в фильме «451 градус по Фаренгейту» (Fahrenheit 451) — экранизации одноимённого романа Рэя Брэдбери.

Актриса может присоединиться к исполнителям двух ведущих ролей — Майклу Б. Джордану («Фантастическая четвёрка») и Майклу Шеннону («Человек из стали»).

Кино покажет мир, где средства массовой информации пудрят людям мозги, история находится вне закона, а «пожарные» жгут книги. Джордан сыграет Гая Монтэга — молодого пожарного, который отвергает устои собственного мира, противостоит наставнику и пытается восстановить свою человечность. Шеннон изобразит Битти — того самого наставника и капитана пожарных.

Бутелла сыграет Клариссу — информатора, которую третирует парочка центральных персонажей.

Режиссёром проекта выступит Рамин Бахрани.