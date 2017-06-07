Дэн Эйкройд всё ещё не может пережить провал «Охотников за привидениями»

У голливудских деятелей всё ещё пригорает от последних «Охотников за привидениями».

Дэн Эйкройд — один из создателей оригинальных фильмов и исполнитель роли охотника Рэймонда Стентса — пустил ветры в сторону режиссёра перезапуска Пола Фига.

В целом Дэн доволен фильмом и особенно девочками — Кейт Маккиннон, Мелиссой Маккарти, Кристен Уиг и Лесли Джонс. Они, разумеется, великолепны и гении юмора. Но производство стоило много денег. И Sony не в восторге от сборов. Хотя Эйкройд считает, что фильм хорошо заработал на международных площадках ($ 100,8 млн — прямо скажем, немного), но бюджет был слишком раздут и снимать сиквел стало экономически не выгодно.

Бюджет и вправду большой — $ 144 млн (и во всём виноват Фиг). Оказывается, Пол игнорировал советы Эйкройда и не снял несколько необходимых сцен. А когда после тестовых просмотров они таки понадобились, то на досъёмки потратили ещё около $40 млн.

Тут вмешалась студия Sony и встала на защиту Фига, заявив, что досъёмки обошлись в $ 4 млн.

И последнее слово опять взял Эйкройд: Пол Фиг поставил хорошее кино, у него был отличный каст и достаточно денег. Жаль, что он мало общался с родоначальниками серии и теперь девчата больше никогда не сыграют Охотников за привидениями.

Да только Дэн Эйкройд — единственный, кто об этом сожалеет.