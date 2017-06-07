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Steam Greenlight пришёл конец, Steam Direct запустят через неделю

13 июня Steam переходит на новую схему одобрения игр для продажи — Steam Direct. Предшественника Steam Direct, Steam Greenlight, закрыли уже сейчас, а оставшиеся там 3400 проектов будут проверены лично работниками Valve. Предполагается, что большую их часть допустят к продаже в магазине, а авторам тех игр, что не удовлетворят требованиям фирмы, вернут их 100-долларовый взнос за подключение к Steam Greenlight.

Для тех, кто не в курсе: Steam Greenlight был сервисом, где небольшие студии сражались за внимание и голоса пользователей. Если достаточно человек указывало, что они хотят видеть игру в Steam, то она получала «зелёный свет» и поступала в продажу. Увы, хорошая идея столкнулась с рядом проблем: честные разработчики жаловались на непредсказуемость общественного мнения, а любители искать обходные пути начали раздавать коды к играм в обмен на голоса, сделав Greenlight источником не столько интересных нишевых проектов, сколько неиграбельных поделок, чьи создатели получали основную прибыль с продажи Steam-карточек.

Steam Direct решит половину этой проблемы — ту, что мешала разработчикам, а не игрокам. Отныне для публикации одной игры в Steam будет требоваться всего ничего: заполнение кое-каких документов и 100-долларовый взнос, который Valve вернёт, если игра принесёт прибыль свыше $ 1000.

Теоретически это значит, что мертворожденного шлака в Steam станет только больше, но с ним Valve планирует бороться другими средствами. Так, ещё в мае фирма рассказала о том, что отныне карточки к играм не будут выпадать до тех пор, пока игра не достигнет определённого рейтинга доверия — то есть пока не станет понятно, что её покупают и играют настоящие живые люди, а не только боты.

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 12 февраляValve нашла замену Steam Greenlight
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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