Outland раздают бесплатно

Бесплатные игры — это всегда прекрасно. Но когда это хорошие игры, заслуживающие внимания — тем более. Конечно, автор этих строк не знаком с Outland лично (он вообще славится привычкой не играть в то, что должно ему понравиться), но это быстрая, красивая метроидвания с не самой заезженной механикой: постоянным переключением персонажа между двумя стадиями, каждая из которых позволяет без вреда для здоровья влетать в снаряды соответствующего цвета (авторы наверняка поиграли в классический аркадный шутер Ikaruga).

Так вот, сейчас эту самую Outland отдают бесплатно прямо в Steam — достаточно зайти на страницу, ткнуть в кнопочку «Играть» и получить 2D-экшен в вечное пользование. Продлится акция, явно приуроченная к скорому релизу следующего проекта команды (Nex Machina), лишь до утра 9 июня, так что успевайте.