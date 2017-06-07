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КИНО
 
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«Чёрная вода» — трейлер нового фильма Романа Каримова

Как и было обещано в недавнем анонсе, сегодня вышел полноценный трейлер фильма «Чёрная вода» — мистического триллера Романа Каримова («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!»), для которого эта работа является жанровым экспериментом.

Жуткая история расскажет о том, как Максим и его брат Пётр со своей новой девушкой Полиной отправляются в деревенское захолустье, где селятся на обветшалом и давно заброшенном корабле с мрачным прошлым. Местность пользуется у деревенских исключительно дурной славой, но поначалу героев это не заботит. В одну из ночей Полина вдруг исчезает, а после её столь же внезапного появления начинает происходить всякая чертовщина, и Пётр подозревает, что вернулась к ним вовсе не Полина.

В фильме снялись Ирина Старшенбаум, Евгений Алёхин, Дмитрий Богдан, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова и другие.

Кинокартина выходит в отечественный прокат 13 июля, а пока предлагаем насладиться просмотром трейлера «Чёрной воды».

 
 
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Видео Чёрная вода
 1 июня«Чёрная вода» — анонс трейлера и постер нового фильма Романа Каримова
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«Чёрная вода» — анонс трейлера и постер нового фильма Романа Каримова

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