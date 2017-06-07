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Hellblade — дата выхода, системные требования и трейлер

Студия Ninja Theory объявила дату выхода Hellblade: Senua's Sacrifice. И системные требования тоже — всё-таки игра выходит не только на PS4, но и на PC.

Дата выхода Hellblade: Senua's Sacrifice — 8 августа.

Минимальные системные требования Hellblade: Senua's Sacrifice (для разрешения 720p):

  • процессор не хуже или AMD FX-8350;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GTX 770 (2 ГБ) или AMD Radeon R9 280X (3 ГБ);
  • 30 ГБ места на диске.

Рекомендуемые системные требования пока не объявлены.

Студия Ninja Theory (Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry) анонсировала Hellblade: Senua’s Sacrifice ещё в 2014 году. Этим проектом они пытаются доказать жизнеспособность «ААА-инди» — игр с качеством крупных блокбастеров, но меньшей длиной, стоимостью и бюджетом. Собственно, Senua’s Sacrifice будут продавать за половину цены дискового релиза: за 770 рублей в Steam или 2200 в PSN. Продолжительность тоже будет вдвое короче, но относительно какой AAA-игры её измеряли — большой вопрос. Ответ на который мы сможем узнать уже 8 августа.

 
 
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Видео Hellblade: Senua's Sacrifice (PC, PlayStation 4)
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