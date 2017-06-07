Аносирована Dissidia Final Fantasy NT для PS4

Затянувшийся период тестирования и прокачки файтинга Dissidia Final Fantasy, созданного Team Ninja для Square Enix, подходит к концу: игру признали достойной консольного дебюта. Дебюта на PS4, если быть совсем точными.

Как минимум пока Dissidia Final Fantasy NT анонсирована исключительно на PS4. Игра обещает увлекательные поединки 3 на 3, более 20 культовых персонажей из разных частей Final Fantasy и увлекательную историю, написанную одним из авторов ремейка Final Fantasy VII, Final Fantasy X, Kingdom Hearts и Kingdom Hearts II.