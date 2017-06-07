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Аносирована Dissidia Final Fantasy NT для PS4

Затянувшийся период тестирования и прокачки файтинга Dissidia Final Fantasy, созданного Team Ninja для Square Enix, подходит к концу: игру признали достойной консольного дебюта. Дебюта на PS4, если быть совсем точными.

Как минимум пока Dissidia Final Fantasy NT анонсирована исключительно на PS4. Игра обещает увлекательные поединки 3 на 3, более 20 культовых персонажей из разных частей Final Fantasy и увлекательную историю, написанную одним из авторов ремейка Final Fantasy VII, Final Fantasy X, Kingdom Hearts и Kingdom Hearts II.

 
 
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Кадры из игры Dissidia Final Fantasy NT
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Галерея Видео Dissidia Final Fantasy NT (PlayStation 4, Arcade)
 15 февраля 2015 годаАнонс и трейлер Dissidia: Final Fantasy 28 августа 2016 годаDissidia Final Fantasy: Opera Omnia — анонс
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