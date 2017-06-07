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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Freeform готовит собственные «Отбросы»

Телеканал Freeform решил, что ему крайне необходима собственная версия популярного фантастического сериала «Отбросы», и отправил в производство пилотный эпизод. Главные роли распределили между собой Эшли Латроп («Сирены»), Тре Холл, Элли Макдональд («Тёмное дитя») и Джейк Каннавале («Сестра Джеки»). С исполнителем роли пятого протагониста канал пока не определился.

Многосерийная трагикомедия повторит сюжет британского оригинала и поведает историю пятерых приговорённых к общественным работам правонарушителей, в которых после удара молнии просыпаются суперсилы.

Тусовщица Алиша (Эшли Латроп) теперь может вызывать у человека сексуальное безумство одним прикосновением. Звезда футбола Кёртис (Тре Холл), привыкший, что всё происходит по его велению, получает способность поворачивать время вспять. Гроза района и известная забияка Келли (Элли Макдональд) начинает читать мысли людей. Застенчивый Саймон может становиться невидимым. У Нейтана (Джейк Каннавале) способностей не обнаружено, но он всячески старается их у себя найти. Герои постепенно понимают, что не особо нужные им сверхсилы — слишком тяжёлая ноша для их и без того трудных жизней.

Пилот по сценарию шоураннера Дианы Руджеро («Я — зомби») режиссирует Виктория Махони («Анатомия страсти»). Джош Шварц и Стефани Сэвидж выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Мюрреем Фегрюсоном и создателем оригинального сериала Ховардом Оверманом. Производственный процесс контролирует Fake Empire.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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