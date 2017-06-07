Battleborn перешла на условно-бесплатную модель

Студия Gearbox Software наконец-то сдалась и перевела на условно-бесплатные рельсы игру Battleborn — свой провальный клон Overwatch (и плевать, что Battleborn вышла раньше и что отличий у двух шутеров хватало, — историю пишут фанаты победителей).

Отныне желающие могут скачать «пробную» версию Battleborn, куда входят все карты и сетевые режимы, и начать играть за одного из шести открытых персонажей (их список будет меняться каждую неделю). Открыть любого из 30 героев в постоянное пользование можно, но делать это придётся через гринд внутриигровой валюты или за реальные деньги.

Хороший план, в котором есть лишь одна неувязка: делать так стоило с самого начала. Конечно, релиз условно-бесплатной версии состоялся совсем недавно, но пока статистика указывает на то, что год спустя Battleborn не нужна публике даже даром. Условно-бесплатный релиз Evolve — и тот привлёк больше внимания, а на оной 2K поставила крест уже через несколько месяцев.