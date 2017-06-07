 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Даты проведения выставки E3 2017 и крупных конференций Новости аниме — лучшее за неделю «Твоё имя» Макото Синкая осенью выйдет в российский прокат Авторы «Чёрных парусов» расскажут историю царицы Клеопатры на Amazon Съёмки «Топ Гана 2» могут начаться в следующем году
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Battleborn перешла на условно-бесплатную модель

Студия Gearbox Software наконец-то сдалась и перевела на условно-бесплатные рельсы игру Battleborn — свой провальный клон Overwatch (и плевать, что Battleborn вышла раньше и что отличий у двух шутеров хватало, — историю пишут фанаты победителей).

Отныне желающие могут скачать «пробную» версию Battleborn, куда входят все карты и сетевые режимы, и начать играть за одного из шести открытых персонажей (их список будет меняться каждую неделю). Открыть любого из 30 героев в постоянное пользование можно, но делать это придётся через гринд внутриигровой валюты или за реальные деньги.

Хороший план, в котором есть лишь одна неувязка: делать так стоило с самого начала. Конечно, релиз условно-бесплатной версии состоялся совсем недавно, но пока статистика указывает на то, что год спустя Battleborn не нужна публике даже даром. Условно-бесплатный релиз Evolve — и тот привлёк больше внимания, а на оной 2K поставила крест уже через несколько месяцев.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Battleborn (PlayStation 4, Xbox One, PC)
 20 сентября 2014 годаПоказ геймплея игры Battleborn от авторов Borderlands 8 июля 2014 годаАнонс и дебютный трейлер MOBA-шутера Battleborn от Gearbox 29 апреля 2016 годаВпечатления: Бета BattleBorn 28 апреля 2016 годаАнимированные комиксы к игре Battleborn 14 октября 2016 годаBattleborn — трейлер дополнения Attikus and the Thrall Rebellion
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Конференция Sony на Paris Games Week: отчёт и подкаст
 
Новые игры мая 2016
 
Презентация Sony в рамках PlayStation Experience 2015 — отчёт и подкаст

Тоже интересно

 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 51: «Варкрафт»
 
Кино Подозрительные лица. Выпуск 5: Страпон к чаю
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 214: Затрикопейщики
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 42: «5-я волна»
 
Кино «Джон Уик 2» — ролик о создании
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 51
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика