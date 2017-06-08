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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Грани будущего» экранизирует подростковый фантастический роман

Студия Columbia Pictures постарается сделать что-нибудь путное с экранизацией научно-фантастического (но всё же подросткового) романа Unearthed. К проекту уже привлекли режиссёра Дага Лаймана («Грань будущего», «Идентификация Борна»).

Джон-Генри и Джез Баттеруорты напишут сценарий по мотивам первоисточника, который выйдет в январе следующего года, но уже сравнивается с космическим «Индианой Джонсом».

Действие разворачивается в отдалённом будущем; Земля медленно (но верно) становится всё более непригодной для жизни из-за глобальной экологической катастрофы. Два главных героя повествования — учёный и расхититель гробниц — отправляются изучать планету давно вымершей инопланетной расы. Вместе они исследуют древний храм, надеясь раскрыть его секреты и притащить что-нибудь полезное на Землю. Но тайны чужих могут только быстрее уничтожить колыбель человечества, а не спасти её.

Сейчас Лайман занимается постановкой другого подросткового бестселлера — «Поступь хаоса». И ещё товарищ обещал нам «Грань будущего 2».

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 1 июня«Грань будущего 2» будет скромным сиквелом 8 маяОсмысленные реплики режиссёров Джеймса Ганна, Гая Ричи и Дага Лаймана 8 декабря 2016 года«Стена» — трейлер
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