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Первоисточник: www.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Владелец вечности» — сэйю

Июльский выпуск журнала Bessatsu Shonen Magazine объявил состав сэйю телевизионного сериала «Владелец вечности» (UQ Holder! ~Mahou Sensei Negima! 2~), выходящего в октябре этого года.

Сэйю
Тоута Коноэ Юка Такакура Маи Маимаки в «Хентайном принце и каменной кошке», Ощима в «Предсказательницах из Мейрочо»
Юкихиме Юки Мацуока Евангелин А. К. МакДауэлл в «Магическом учителе Негиме!», Цуруя в «Меланхолии Харухи Судзумии»
Неги Спрингфилд Рина Сато Неги Спрингфилд в «Магическом учителе Негиме!», Каору Танамачи в «Амагами»
Куроумару Токисака Юуки Хиросе Томое Акизуки в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура», Норико Ямада в «Алисе и Дзоуроку»
Кирие Сакурам Аи Каяно Щиро в «Нет игры, нет жизни», Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир!»
Карин Юки Юи Огура Цукико Цукикакущи в «Хентайном принце и каменной кошке», Ринне Берлинетта в «Ударе ВиВид!»

Авторы
Режиссёр Ёхей Сузуки «Хентайный принц и каменная кошка», «Предсказательницы из Мейрочо»
Сценарист Кен Акамацу автор оригинала
Второй сценарист Щёго Ясукава «Кухня Сомы», «Благородство худшего рыцаря»
Дизайн персонажей Масахиро Фуджии «Подручный Луизы-Нулизы», «Боевой дворецкий Хаяте»
Студия J.C. Staff

Четырнадцатилетний Тоута мечтает когда-нибудь выбраться из родной деревни и повидать большой мир, однако его опекунша Евангелина согласна отпустить парня только при условии, что он победит её в бою. Каждый день Тоута предпринимает новые попытки, однако раз за разом они оканчиваются неудачей. Но однажды он получает неожиданную помощь... Это становится первым шагом на его пути к удивительным приключениям в мире науки, магии и бессмертных.

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Владелец вечности (UQ Holder! Magister Negi Magi! 2)
 24 декабря 2016 года«Владелец вечности» — анонс
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