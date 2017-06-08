«Владелец вечности» — сэйю

Июльский выпуск журнала Bessatsu Shonen Magazine объявил состав сэйю телевизионного сериала «Владелец вечности» (UQ Holder! ~Mahou Sensei Negima! 2~), выходящего в октябре этого года.
|
Сэйю
|Тоута Коноэ
|Юка Такакура
|Маи Маимаки в «Хентайном принце и каменной кошке», Ощима в «Предсказательницах из Мейрочо»
|Юкихиме
|Юки Мацуока
|Евангелин А. К. МакДауэлл в «Магическом учителе Негиме!», Цуруя в «Меланхолии Харухи Судзумии»
|Неги Спрингфилд
|Рина Сато
|Неги Спрингфилд в «Магическом учителе Негиме!», Каору Танамачи в «Амагами»
|Куроумару Токисака
|Юуки Хиросе
|Томое Акизуки в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура», Норико Ямада в «Алисе и Дзоуроку»
|Кирие Сакурам
|Аи Каяно
|Щиро в «Нет игры, нет жизни», Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир!»
|Карин Юки
|Юи Огура
|Цукико Цукикакущи в «Хентайном принце и каменной кошке», Ринне Берлинетта в «Ударе ВиВид!»
|
Авторы
|Режиссёр
|Ёхей Сузуки
|«Хентайный принц и каменная кошка», «Предсказательницы из Мейрочо»
|Сценарист
|Кен Акамацу
|автор оригинала
|Второй сценарист
|Щёго Ясукава
|«Кухня Сомы», «Благородство худшего рыцаря»
|Дизайн персонажей
|Масахиро Фуджии
|«Подручный Луизы-Нулизы», «Боевой дворецкий Хаяте»
|Студия
|J.C. Staff
Четырнадцатилетний Тоута мечтает когда-нибудь выбраться из родной деревни и повидать большой мир, однако его опекунша Евангелина согласна отпустить парня только при условии, что он победит её в бою. Каждый день Тоута предпринимает новые попытки, однако раз за разом они оканчиваются неудачей. Но однажды он получает неожиданную помощь... Это становится первым шагом на его пути к удивительным приключениям в мире науки, магии и бессмертных.