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«Дурочка» — больше сэйю
Промо-арт аниме «Дурочка»

Выпуск журнала Weekly Shounen Magazine представил расширенный состав сэйю телевизионной экранизации ёнкомы «Дурочка» (Aho Girl), стартующей 4 июля.

Сэйю
Ёщико Ханабатаке Аои Юки Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Таня Дегурачёфф в «Военной хронике маленькой девочки»
Акуру Акуцу Томоказу Сугита Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
Саяка Сумино Саяка Харада Ай-чан в «Тававе по понедельникам», Чия в «Предсказательницах из Мейрочо»
Пёс Дайске Намикава Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль», Хисока в «Охотнике x Охотнике»
Ёшие Ханабатаке Ёко Хикаса Фарнеза в «Берсерке», Кёко Киригири в «Данганронпе»
Председательница группы общественной морали Сумире Уесака Анастасия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Фубуки в «Флотской коллекции»
Рюичи Куросаки Таку Ящиро Наото Азума в «Маске тигра W», Рэйл в «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов»
Рури Акуцу Саяка Сенбонги Мумей в «Кабанери железной крепости», Читосе Карасума в «Девчачьем номере»
Ацуко Ощиеда Рина Сато Неги Спрингфилд в «Магическом учителе Негиме!», Каору Танамачи в «Амагами»
Акане Эемура М.А.О Ворона в «Дюрараре 2», Папика в «Кувыркашках»
Хираги Кии Рена Маэда Аяка Никайдо в «Полезных советах», Ханаби Каваи в «Кейдзо»
Щиина Куроко Юка Игучи Индекс в «Индексе волшебства», Круш Карстен в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»

Авторы
Главный режиссёр Кейдзоу Кусакава «Кампионе!», «Лиричная волшебница Наноха 2»
Режиссёр Щинго Тамаки
Сценарист Такащи Аощима «Лаборатория любви», «Котоура-сан»
Дизайнер персонажей Масаказу Ищикава «Кампионе!»
Студия Diomedea

Действие вертится вокруг Ёщико — по-настоящему глупой школьницы, неспособной получить положительную оценку даже на простейших тестах. Большую часть своего школьного досуга она проводит с другом детства, который, по её же словам, ей нравится и который вынужден мириться с её постоянными нелепыми выходками.

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