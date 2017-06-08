«Дурочка» — больше сэйю

Выпуск журнала Weekly Shounen Magazine представил расширенный состав сэйю телевизионной экранизации ёнкомы «Дурочка» (Aho Girl), стартующей 4 июля.

Действие вертится вокруг Ёщико — по-настоящему глупой школьницы, неспособной получить положительную оценку даже на простейших тестах. Большую часть своего школьного досуга она проводит с другом детства, который, по её же словам, ей нравится и который вынужден мириться с её постоянными нелепыми выходками.