«Дурочка» — больше сэйю

Выпуск журнала Weekly Shounen Magazine представил расширенный состав сэйю телевизионной экранизации ёнкомы «Дурочка» (Aho Girl), стартующей 4 июля.
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Сэйю
|Ёщико Ханабатаке
|Аои Юки
|Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Таня Дегурачёфф в «Военной хронике маленькой девочки»
|Акуру Акуцу
|Томоказу Сугита
|Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
|Саяка Сумино
|Саяка Харада
|Ай-чан в «Тававе по понедельникам», Чия в «Предсказательницах из Мейрочо»
|Пёс
|Дайске Намикава
|Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль», Хисока в «Охотнике x Охотнике»
|Ёшие Ханабатаке
|Ёко Хикаса
|Фарнеза в «Берсерке», Кёко Киригири в «Данганронпе»
|Председательница группы общественной морали
|Сумире Уесака
|Анастасия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Фубуки в «Флотской коллекции»
|Рюичи Куросаки
|Таку Ящиро
|Наото Азума в «Маске тигра W», Рэйл в «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов»
|Рури Акуцу
|Саяка Сенбонги
|Мумей в «Кабанери железной крепости», Читосе Карасума в «Девчачьем номере»
|Ацуко Ощиеда
|Рина Сато
|Неги Спрингфилд в «Магическом учителе Негиме!», Каору Танамачи в «Амагами»
|Акане Эемура
|М.А.О
|Ворона в «Дюрараре 2», Папика в «Кувыркашках»
|Хираги Кии
|Рена Маэда
|Аяка Никайдо в «Полезных советах», Ханаби Каваи в «Кейдзо»
|Щиина Куроко
|Юка Игучи
|Индекс в «Индексе волшебства», Круш Карстен в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
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Авторы
|Главный режиссёр
|Кейдзоу Кусакава
|«Кампионе!», «Лиричная волшебница Наноха 2»
|Режиссёр
|Щинго Тамаки
|Сценарист
|Такащи Аощима
|«Лаборатория любви», «Котоура-сан»
|Дизайнер персонажей
|Масаказу Ищикава
|«Кампионе!»
|Студия
|Diomedea
Действие вертится вокруг Ёщико — по-настоящему глупой школьницы, неспособной получить положительную оценку даже на простейших тестах. Большую часть своего школьного досуга она проводит с другом детства, который, по её же словам, ей нравится и который вынужден мириться с её постоянными нелепыми выходками.