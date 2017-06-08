У «Человека-муравья и Осы» появилась новая подружка

Ханна Джон-Кэймен (сериал «Киллджойс») получила центральную роль в марвеловском фильме «Человек-муравей и Оса» (Ant-Man and the Wasp).

Продюсер Кевин Файги около месяца изучал актрису (и мы его понимаем) прежде чем доверить ей важнейшую партию в сиквеле. Да, мы не знаем, кого она сыграет. Пол Радд вернётся к роли Скотта Лэнга, а персонаж Эванджелин Лилли (Хоуп ван Дайн) станет титульной героиней. Также возвращаются Майкл Дуглас и Майкл Пенья.

Режиссёр первой части Пейтон Рид опять занял место главного постановщика, он же помогает со сценарием Радду и Гэбриелю Феррари.

Вышедший в 2015 году «Человек-муравей», несмотря на первоначальные проблемы с режиссурой (Эдгар Райт не выдержал давления студии Marvel), собрал $ 519,3 млн. Протагонист успел засветиться в «Первом мстителе: Противостоянии» и наверняка появится в «Мстителях: Войне бесконечности».

«Человек-муравей и Оса» выйдет 6 июля 2018 года.