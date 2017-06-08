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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Логана: Росомахи» снимет кино про больного телохранителя

Джеймс Мэнголд («Логан: Росомаха») стал режиссёром ремейка французской драмы Disorder.

В оригинале бывшего солдата с посттравматическим синдромом нанимают защищать семью богатого ливанского бизнесмена (пока глава семьи работает за рубежом). Все думают, что семья в безопасности и только главный герой видит угрозу для жизни жены.

Автор сценария могучего триллера «Убийца» Тейлор Шеридан серьезно переработал сюжет первоисточника: он изменил место действия, наделил протагониста новым ментальным недугом и добавил романтизма.

Студия Sony крайне довольна исходным материалом и планирует начать съёмки в конце этого года.

Оригинал сняла Алис Винокур с Маттиасом Шонартсом и Дайан Крюгер в главных ролях.

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 22 мартаВся правда о Росомахе 17 мартаДжеймс Мэнголд снимет полицейскую драму 23 января«Логан» официально получил возрастной рейтинг R 1 январяБессмысленные режиссёрские реплики Джеймса Мэнголда, Ридли Скотта и Кевина Костнера
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