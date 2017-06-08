Режиссёр «Логана: Росомахи» снимет кино про больного телохранителя

Джеймс Мэнголд («Логан: Росомаха») стал режиссёром ремейка французской драмы Disorder.

В оригинале бывшего солдата с посттравматическим синдромом нанимают защищать семью богатого ливанского бизнесмена (пока глава семьи работает за рубежом). Все думают, что семья в безопасности и только главный герой видит угрозу для жизни жены.

Автор сценария могучего триллера «Убийца» Тейлор Шеридан серьезно переработал сюжет первоисточника: он изменил место действия, наделил протагониста новым ментальным недугом и добавил романтизма.

Студия Sony крайне довольна исходным материалом и планирует начать съёмки в конце этого года.

Оригинал сняла Алис Винокур с Маттиасом Шонартсом и Дайан Крюгер в главных ролях.