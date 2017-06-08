Дженнифер Коннелли сыграет в пилоте сериала «Сквозь снег»

Пилотный эпизод многосерийного футуристического триллера «Сквозь снег» от кабельного канала TNT вслед за исполнителем главной роли Давидом Диггсом записал в свой актёрский состав оскароносную Дженнифер Коннелли («Игры разума», «Дом из песка и тумана»).

Одноимённый полнометражный оригинал, основанный на французской графической новелле Le Transperceneige, рассказывает о постапокалиптическом будущем, когда Земля погрузилась в новый ледниковый период. Несколько сотен выживших колесят по кругосветной железной дороге в поезде-экспрессе, где пассажиры разделены на социальные классы. Живущие в кошмарных условиях хвостовых вагонов бедняки готовятся повоевать с богачами за лучшее будущее.

Коннелли сыграет Мелани Кавилл — пассажирку первого класса, которая является «голосом поезда». С помощью системы местного радиовещания эта дама ежедневно зачитывает объявления и сообщения для остальных пассажиров.

Пилотный эпизод снимет Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж») по сценарию шоураннера проекта Джоша Фридмана («Война миров»). Последний выступает исполнительным продюсером потенциального сериала наряду с Марти Адельштейном, Бекки Клементс, автором фильма и его продюсерами. Производственный процесс на контроле у Tomorrow Studios, Studio T и CJ Entertainment.