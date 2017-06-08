Журналисты выяснили, что случилось с Mass Effect: Andromeda

Многие геймеры недолюбливают Kotaku за навязчивую политкорректность, но всё-таки этот сайт — один из немногих, что занимается настоящей журналистикой и проводит расследования, связанные с играми. Так, последние месяцы один из авторов пытался выяснить, что же случилось с Mass Effect: Andromeda. И вот что он разузнал (ниже мы приведём относительно короткое изложение оригинальной статьи, но все желающие имеют полное право прогуляться по ссылке на Kotaku и прочитать полную версию истории).

Наиболее рациональные подозрения, гулявшие по сети, более-менее подтвердились. За провалом стояла не какая-то одна проблема, не какой-то главный злодей-виновник. Провалы шли практически по всем фронтам. Но, если попытаться объединить их под одним определением, то точнее всего суть передаст «Переизбыток амбиций при нехватке компетентности».

На этапе препродакшена, в котором Mass Effect: Andromeda пребывала большую часть 5-летнего срока разработки, игра должна была стать чем-то совсем иным. Сначала её вообще хотели сделать приквелом к трилогии, но общественное мнение требовало сиквела, так что от идеи отказались. Правда, на смену ей пришла концепция исследования совершенно левой галактики, не связанной с оригинальным сеттингом, но события-то развиваются сотни лет спустя! Следовательно, технически запросы публики выполнялись, а об их сути, видимо, никто и задумываться не хотел.

Тем не менее в этот момент Mass Effect: Andromeda превратилась в сюжетно-ориентированный No Man’s Sky — игру с исследованием сотен процедурно-генерируемых планет и свободными полётами в космосе. Ну, на бумаге. На практике в BioWare банально не справились с задуманным и потратили впустую месяцы, если не годы. К концу 2015-го, когда пришла пора переходить от создания технологических прототипов к разработке единого продукта, многие элементы были попросту не готовы. Никто не занимался сценарием, если не считать общих пафосных концепций, процедурная генерация функционировала абы как, летать в космосе было скучно, ну и так далее. При этом из BioWare продолжали то и дело уходить важные люди, причём на смену ушедшим аниматорам почему-то «забывали» нанимать новых, а попытка вести разработку сразу из трёх городов сильно замедляла общение и создавала лишние конфликты. Ну и Frostbite, само собой. Движок, совершенно не предназначенный для ролевых игр, так и остался не столько козырем в руках EA, сколько лишней проблемой на плечах BioWare.

В итоге игру собирали за полтора года, нещадно избавляясь ото всех тех амбициозных идей, на которые были безуспешно убиты несколько лет производства. На революцию BioWare уже не рассчитывала — команду устроила бы и просто хорошо работающая игра. Но даже это отказалось недостижимой мечтой: чем дальше заходило производство Mass Effect: Andromeda, тех хуже становилась собранная на клее и соплях игра. После каждого билда и исправления от неё начинали отваливаться новые куски. Видимо, что-то подобное случилось и с финальной версией: после закрытых тестов BioWare искренне ждала, что Andromeda получит оценки в районе 8+, но обрушившееся на пользователей недоразумение такого среднего балла заслужить не могло явно.

Зато с новым патчем в игре стало на одного потенциального гея больше (толстую чёрную соломинку вытянул Джаал), а местный трансгендер отныне не откровенничает с героем после пары фраз. Ведь именно эти проблемы были самыми важными в Mass Effect: Andromeda, правда?