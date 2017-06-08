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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

FOX закрыл сериал «24 часа: Наследие» на первом сезоне

Телеканал FOX недаром временил с объявлением о дальнейшей судьбе продолжения «24 часов». Вряд ли кого-то убедили заверения ответственных лиц о том, что столь долгое молчание продюсеров ещё не свидетельствует о гибели провального перезапуска. Зато теперь известно совершенно точно — сериал «24 часа: Наследие» после первого сезона приказал долго жить, лишний раз подтвердив прописную истину — зрители не готовы смотреть «24 часа» без его главного героя Джека Бауэра.

Не оправдавший рейтинговых ожиданий первый сезон сериала «24 часа: Наследие» повествует о ветеране Эрике Картере (Кори Хоукинс), вернувшемся домой в США с грузом смертельно опасных неприятностей за плечами. Он вынужден обратиться за помощью к бывшей главе CTU Ребекке Ингрэм (Миранда Отто), чтобы спастись от убийц и сорвать планы по подготовке крупнейшего теракта в истории страны.

К слову, студия 20th Century Fox Television так просто сдаваться не намерена и, по слухам, продолжит искать варианты дальнейшего развития франчайза — не с чернокожим парнем в главной роли, так с кем-нибудь другим. Вариант возвращения на съёмочную площадку Кифера Сазерленда, надо полагать, не рассматривается. Зато, по сообщениям источников, очередной сиквел может предстать в виде антологии, но в формате оригинального сериала, где события развиваются в реальном времени.

Над 12-серийным спин-оффом работали авторы первоисточника — сценаристы Мэнни Кото и Эван Катц, а также режиссёр Стивен Хопкинс. Производством наравне с 20th Century Fox Television занимались Imagine TV и Teakwood Lane Productions.

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24 часа: Наследие
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