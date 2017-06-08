Несколько дней назад глава европейского отделения Sony вызывал небольшой скандал, заявив, что никто не хочет играть в произведения с прошлых поколений консолей. Дескать, они до того устарели, что сейчас на них без слёз не взглянешь, а значит и обратная совместимость на PS4 почти никому не нужна, что бы там ни кричали в этих наших интернетах.

Уже тогда это заявление выглядело откровенно странно, ведь Sony постоянно балуется HD-переизданиями старых творений, выпускает всё новые цифровые версии PS2-игр для запуска через эмулятор на PS4 и продвигает облачный сервис PS Now, основную базу которого составляют тайтлы с PS3. Но история только начиналась.

Чуть позже сайт ArsTechnica выложил сторонний анализ, согласно которому за обратной совместимостью пользователи Xbox One проводят лишь 1,5% от общего времени. И все подумали было, что в словах Джима Райана обнаружилось зерно пусть неприятной, но всё же истины.

Да только вот дальше в дело вмешались представители самой Microsoft и ответили, что сканирование серверов сторонними средствами — не лучший способ узнать правду. На самом же деле обратной совместимостью на Xbox One хоть раз пользовалась половина владельцев консолей, а вместе они наиграли больше 500 миллионов часов (при этом всего год назад эта сумма лишь слегка превышала 200 миллионов). Более того, произведения из списка обратной совместимости регулярно пробиваются в топ самых используемых игр недели.

В общем, Джим Райан зачем-то подгадил карму Sony прямо перед E3. Есть подозрение, что по головке его за это не погладят.