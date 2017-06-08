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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

У CD Projekt Red украли файлы, связанные с Cyberpunk 2077

Если вам уже надоело ждать хоть какой-то информации относительно грядущей RPG Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt Red, то следующая не слишком приятная новость может стать для вас положительной: некие злоумышленники стянули у фирмы ряд файлов, среди которых были ранние наработки по игре. В обмен на возвращение документов преступники предсказуемо потребовали выкуп, в ответ на что из CD Projekt Red ответили «Лолнет» и связались с правоохранительными органами. Значит ли это, что украденные файлы вот-вот попадут в сеть? Не факт, но шанс этого очень и очень высок.

Представители CD Projekt Red заявили, что украденные наработки имеют не слишком много общего с той игрой, в которую Cyberpunk 2077 успел превратиться, но всё-таки советуют не копаться в файлах людям, опасающимся спойлеров.

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