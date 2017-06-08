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Agents of Mayhem — трейлер «Гэт возвращается»

Кажется, авторы Agents of Mayhem начали понимать, что своими силами их игра никогда не привлечёт того внимания публики, которого удостаивалась серия Saints Row. И что же им оставалось делать, как не пользоваться славой былого франчайза на благо спиноффа?

Сегодня выяснилось, что тринадцатым играбельным персонажем в Agents of Mayhem станет Джонни Гэт. Есть, впрочем, одна оговорка: доступ к нему сделали бонусом за предзаказ. Зато вместе с героем поставляется миссия по его вербовке, личное задание, средство передвижения и другие персональные фишки.

Agents of Mayhem появится в продаже 18 августа. Платформы — PC, PS4 и Xbox One. А пока можете посмотреть на посвящённый Гэту трейлер.

 
 
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Видео Agents of Mayhem (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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