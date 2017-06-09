Неожиданности, Oculus Rift и «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»

Изобретатель, предприниматель и миллионер Палмер Лаки известен широкой общественности в первую очередь как создатель шлема виртуальной реальности Oculus Rift. В прошлом году он прекратил всякую социальную активность из-за скандала, связанного с финансированием некой организации, которая чрезмерно рьяно топила за нынешнего президента США Дональда Трампа. Но в мае Лаки вновь всплыл в публичном поле — причём в довольно неожиданном качестве: он косплеил Квайет из Metal Gear Solid V (и поверьте нам, вы не хотите этого видеть) на японском фестивале Machi Asobi. А спустя несколько недель в своём твиттере он шокировал уже анимешников, написав полушутливое сообщение о том, что хочет спонсировать экранизацию новелл «Ре: Жизнь с нуля в другом мире». Точнее, дать деньги на анимационную адаптацию небольшого рассказа «Ре: Жизнь с нуля в другом мире: Альтернатива Рем» (Re:Zero Rem IF), написанного Таппеем Нагацуки и предлагающего альтернативный сценарий развития событий третьей арки (или восемнадцатого эпизода аниме). Рассказ сперва был опубликован в сети, а затем продавался вместе с дисковым изданием аниме-сериала.

И если то сообщение можно было принять за шутку, то вчера Лаки написал, что его прошлый твит увидели нужные люди и уже связались с ним ради возможного сотрудничества в этом направлении. Конечно, никаких гарантий данный факт не даёт, но случаи спонсирования японской анимации отдельными западными деятелями уже имели место (из недавних примеров — «Убежище»), не говоря уж об успешных примерах краудфандинга, так что чем чёрт не шутит... Продолжаем следить за развитием событий.