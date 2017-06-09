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«Звук! Эуфониум: Мелодия, которую я хочу донести» — трейлер

Полнометражка-компиляция второго сезона сериала «Звук! Эуфониум» под названием «Звук! Эуфониум: Мелодия, которую я хочу донести» (Gekijō-ban Hibike! Euphonium: Todoketai Melody) выйдет в японский прокат 30 сентября. Кроме того, франчайз заполучит две абсолютно оригинальных полнометражки. Первая расскажет новую историю о Нодзоми Касаки и Мидзоре Ёроидзуке, и её режиссёром станет Наоко Ямада («Кейон», «Беззвучный голос») а вторая — о Кумико Омае и другие учениках второго года, её поставит Тацуя Ищихара («Звук Эуфониум»).

 
 
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Видео Звук! Эуфониум: Мелодия, которую я хочу донести (Gekijō-ban Hibike! Euphonium: Todoketai Melody)
 13 маяКоротко об аниме: Судьба и звук 17 сентября 2016 года«Звук! Эуфониум 2» — трейлер
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