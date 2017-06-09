Десять регионов России теперь будут «рибейтить»

Член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Анна Крутова на Петербургском экономическом форуме сообщила, что десять российских регионов теперь будут возмещать отечественным киношникам часть расходов:

Мы подписали в общей сложности 10 соглашений с 10 регионами. Мы говорим о системе возвращения затрат, понесенных на местности. На самом деле весь мир так живёт. Кроме Африки и России. Но теперь и мы этим занимаемся.

Туда вошли: Московский, Самарский, Ростовский и Новгородский регионы, Санкт-Петербург и Республика Карелия.

Говорят, что процесс начнётся с возврата небольших сумм, ведь сперва необходимо научиться осваивать и отчитываться. В этом году некоторые области вернут до 20%.

Возмещение затрат (он же «рибейт») часто используется во многих странах мира: власти компенсируют затраты на производство картин. Зрители смотрят кино, а потом лично едут осматривать достопримечательности и виды, которые увидели на больших экранах. В качестве примера приводят «Левиафан» — драма режиссёра Звягинцева привлекла множество туристов в посёлок Териберка, где уже построили четыре гостиницы. Да, нашему кино нужно больше «Левиафанов»!