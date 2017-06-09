 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Журналисты выяснили, что случилось с Mass Effect: Andromeda Почём Сапковский «Ведьмака» продавал Манга «All you need is kill. Грань будущего»: Российское издание Манга «Бакуман»: Российское издание Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи»
1
КИНО
 
Первоисточник: tass.ru Прямая ссылка на новость:

Десять регионов России теперь будут «рибейтить»

Член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Анна Крутова на Петербургском экономическом форуме сообщила, что десять российских регионов теперь будут возмещать отечественным киношникам часть расходов:

Мы подписали в общей сложности 10 соглашений с 10 регионами. Мы говорим о системе возвращения затрат, понесенных на местности. На самом деле весь мир так живёт. Кроме Африки и России. Но теперь и мы этим занимаемся.

Туда вошли: Московский, Самарский, Ростовский и Новгородский регионы, Санкт-Петербург и Республика Карелия.

Говорят, что процесс начнётся с возврата небольших сумм, ведь сперва необходимо научиться осваивать и отчитываться. В этом году некоторые области вернут до 20%.

Возмещение затрат (он же «рибейт») часто используется во многих странах мира: власти компенсируют затраты на производство картин. Зрители смотрят кино, а потом лично едут осматривать достопримечательности и виды, которые увидели на больших экранах. В качестве примера приводят «Левиафан» — драма режиссёра Звягинцева привлекла множество туристов в посёлок Териберка, где уже построили четыре гостиницы. Да, нашему кино нужно больше «Левиафанов»!

1 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Научная фантастика «Левиафан» нашла продюсеров и студию
 
20th Century Fox поймала «Левиафана»

Тоже интересно

 
Аниме Манга, заслуживающая экранизации
 
Телеовощи. Выпуск 59
 
Аниме ЕВА-148: Гейские лесбиянски
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 109: Too long
 
Рецензия на фильм «Боги Египта»
 
Аниме ЕВА-142: В карцер за поцелуй
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика