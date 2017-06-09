Мелисса Маккарти — новая жена Санта Клауса

Мелисса Маккарти со своим мужем-режиссёром-продюсером Беном Фальконе испортят вам новогодние праздники новой искромётной комедией Margie Claus.

Кино по сценарию Фальконе и Дэймона Джонса ещё и мюзикл (полный конец обеда). Проект поддерживает студия New Line, где очень хотят повторить финансовый успех фильма 2003 года «Эльф» с Уиллом Ферреллом в главной роли.

Margie Claus премьеруется когда-нибудь в 2019 году.

Маккарти сыграет титульную героиню, которая узнаёт, что её дорогой муж — Санта — без вести пропал в канун Рождества. Предпочитающая домашний уют Мардж должна собрать команду разношерстных персонажей и покинуть Северный полюс, чтобы найти испарившегося Клауса и спасти праздник.

Не всё же нашим киноделам стращать зрителей новыми «Ёлками», Голливуду тоже надо дать шанс.