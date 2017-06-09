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Kingdom Come: Deliverance — дата выхода и трейлер с E3-2017

Наконец-то появилась дата выхода у Kingdom Come: Deliverance — игры, чей «Кикстартер» пророчил релиз ещё в 2015 году.

Средневековье прельщает романтиков: турниры, титулы, прекрасные девы, сердца которых будут навечно принадлежат смелейшим и благороднейшим рыцарям. Однако многие забывают о том, что это была эпоха священных очистительных костров, неизлечимых болезней и непрекращающихся войн не пойми за что. То есть прекрасный период истории для приключения, ориентированного на реализм. Весь этот набор средневековых «радостей» как раз и должна предложить нам RPG Kingdom Come: Deliverance, выходящая 13 февраля будущего года. Зачин у неё прост — враги сожгли родную хату, и осиротевший герой отправляется мстить королю, попутно принимая тяжёлые с моральной точки зрения решения, влияющие на отношение к нему других персонажей.

Кто сказал «Ведьмак»? Нет-нет, никакой магии и секса на единороге, главный герой превыше этого, хотя во многом похож. Например, он так же не имеет ярко выраженного класса, свойственного обычным RPG, а вместо этого качает все навыки по ходу выполнения определённых действий и ответов в диалогах (другой хороший пример — серия The Elder Scrolls).

Да и местность вокруг будет вполне реальная, с минимальной долей выдумки. Не исключено, что среди персонажей игрокам встретится кто-нибудь, знакомый по учебникам, а взаимодействие с этими гражданами поможет изменить ход истории — авторы обещают максимальную нелинейность сюжета и открытость мира, конные путешествия и поражающую воображение детализацию окружения.

Смогут ли чехи из Warhorse Studios переплюнуть поляков из CD Projekt RED — узнаем, когда подоспеет указанная выше дата выхода Kingdom Come: Deliverance. У них это вполне может получиться: более пяти лет над игрой трудятся не абы кто, а авторы Mafia, выходцы из 2K Czech и Bohemia Interactive. Среди целевых платформ проекта значатся PS4, Xbox One и PC.

 
 
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Видео Kingdom Come: Deliverance (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 26 января 2014 годаKingdom Come: Приключения дорогой RPG на Кикстартере 5 марта 2016 годаТрейлер бета-версии игры Kingdom Come: Deliverance
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